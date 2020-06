Gratis è meglio, specialmente quando si parla di WiFi. Molti potrebbero pensare si possa trattare degli hotspot che si trovano all’interno di bar, hotel e ristoranti. In realtà la questione è molto più vasta ed abbracciare quasi l’intero territorio italiano.

Con lo scopo di incentivare la crescita digitale che vede l’Italia parecchio indietro rispetto alla media Europea, il Ministero dello Sviluppo Economico lancia Piazza WiFi Italia. Si tratta di un work-in-progress attivo già dal 2019. I dati e le info presenti sul sito ufficiale dimostrano l’esistenza e l’estensione della rete completamente gratuita ed illimitata. Chi riesce ad accedere al network scopre di poter usare browser, app ed altri servizi in totale libertà.

In Italia è arrivato il WiFi Italia in tantissimi Comuni, compreso il tuo

I bandi di partecipazione al progetto sono attivi da diversi mesi e si sono più volte riproposti a fronte di nuovi stanziamenti. Obiettivo finale quello di garantire Internet per tutti senza spese. Il Governo ci sta riuscendo nel migliore dei modi con 3081 Comuni coperti e molte altre amministrazioni che giorno dopo giorno si aggiungono al novero dei beneficiari.

La velocità massima garantita è di 30 Mbps e non c’è limite di tempo per la connettività. Tutto vorrebbero poter sfruttare una simile possibilità. Per visualizzare lo stato dei lavori ci si avvale della consultazione online sul sito ufficiale dove una mappa e la sezione News annunciato le zone ora coperte. Un’iniziativa a tutto tondo che di recente ha proposto anche l’installazione di 5000 hotspot in ospedale per rendere meno opprimente la permanenza dei degenti dei vari reparti e dell’area Covid.

Allo stato attuale 3665 punti di accesso sono utilizzabile attraverso la nuova app ufficiale resa disponibile per dispositivi Android ed iOS dopo la registrazione di un semplice account utente. Ad occuparsi dell’installazione Infratel S.P.A. che nel corso dei prossimi mesi conta di ultimare una serie di lavori che incrementeranno la copertura in attesa di un servizio attivo su tutto il territorio nazionale.