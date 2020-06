Vodafone regala 50 giga agli utenti che decideranno di attivare una delle ultime promozioni comparse sul mercato della telefonia mobile, stiamo parlando della Special 20 giga, soluzione attualmente in vendita alla modica cifra di 9,99 euro al mese.

L’offerta, stando almeno alla situazione attuale, risulta essere distribuita solamente in versione operator attack, con possibilità di attivazione esclusiva per gli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO (sono esclusi Kena Mobile, ho.Mobile, LycaMobile e tutti i derivati da WindTre), che effettueranno portabilità del numero originario, pagando nel contempo 10 euro per l’acquisto della SIM.

Come ogni altra promozione di casa Vodafone, anche in questo caso non è previsto il vincolo contrattuale di durata, in altre parole il consumatore potrà decidere di cambiare operatore in un qualsiasi momento, senza rischiare di dover pagare penali.

Passa a Vodafone: in cosa consiste l’offerta

L’offerta di base include 20 giga di internet in 4.5G, con illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso un qualsiasi utente sul territorio nazionale. Per rendere la soluzione più appetibile agli occhi dei possibili nuovi clienti, l’azienda ha deciso di integrare 50 giga completamente gratis, in questo modo il bundle complessivo si assesterà sui 70 giga diventando a sua volta uno dei più grandi mai visti prima.

Il bonus di 50 giga è da considerarsi a parte, ciò sta a significare che si rinnoverà in autonomia tutti i mesi, con relativo messaggio testuale di attivazione. Il costo fisso complessivo dell’offerta non cambia, infatti si spenderanno 9,99 euro al mese tramite credito residuo della SIM ricaricabile.