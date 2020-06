Il device Samsung Galaxy S20 di Samsung ha nuovamente battuto il record di aggiornamenti mensili sulla sicurezza, i quali arrivano prima del rilascio su Google Pixel. Proprio come il mese precedente, la società è ora in grado di fornire il patchset di sicurezza di luglio 2020 al Galaxy S20 normale, nonché alle varianti ‘Plus’ e ‘Ultra’.

Inoltre, con un po’ di sorpresa, anche Razer Phone 2 ha ricevuto un aggiornamento OTA inaspettato, che allo stesso modo aumenta il livello di patch di sicurezza Android (SPL) dello smartphone a luglio 2020.

Samsung Galaxy e Razer Phone pronti per il nuovo aggiornamento

Al momento della segnalazione, le edizioni 5G coreane del Galaxy S20 (numero di modello SM-G98xN) sono le uniche varianti che hanno ricevuto il nuovo aggiornamento. A differenza dei modelli globali, questi sono alimentati dal SoC Qualcomm Snapdragon 865, il che significa che è impossibile eseguire il cross-flashing dei firmware. Il firmware aggiornato, etichettato come G98xNKSU1ATFD, offre miglioramenti della fotocamera negli scatti ingranditi e migliora la stabilizzazione video.

Nel frattempo, tra le incertezze sul futuro degli smartphone di Razer, il nuovo aggiornamento di Razer Phone 2 è davvero una buona notizia. Il numero di versione della nuova build è P-SMR4-RC001-RZR-200616.3181, ovvero è l’aggiornamento MR4 basato su Android Pie per la variante globale del dispositivo. La build MR3 è uscita quasi tre mesi fa, quindi il salto dal livello di patch di marzo 2020 a luglio 2020 è abbastanza significativo.

Razer non ha ancora pubblicato l’immagine di fabbrica aggiornata sul portale di download ufficiale, quindi devi aspettare che l’OTA sia disponibile per il tuo dispositivo. Gli utenti Galaxy S20, d’altra parte, possono utilizzare strumenti come Frija per scaricare il nuovo firmware direttamente dal server di aggiornamento Samsung.