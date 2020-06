Unieuro lancia la campagna promozionale che non ti aspetti, il Bastard Black Friday compare sul sito ufficiale dell’azienda, con alle spalle una miriade di sconti da cogliere immediatamente al volo e che aiuteranno gli utenti a risparmiare moltissimo.

Il volantino è valido dalle 9 di oggi, 26 giugno 2020, con scadenza fissata all’8 luglio 2020, in tutti i punti vendita e direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Gli acquisti effettuati online, è importante ricordarlo, prevedono comunque il pagamento delle spese di spedizione per tutti gli acquisti inferiori ai 49 euro, mentre sono gratuite se l’ordine complessivo supera tale cifra.

Non perdetevi le offerte Amazon disponibili sul nostro canale Telegram, promettono un risparmio senza precedenti.

Volantino Unieuro: tante offerte per tutti gli utenti

Le scorte saranno limitate, per questo motivo dovrete assolutamente affrettare la scelta e l’acquisto dei prodotti più desiderati ed anelati.

In alternativa annoveriamo altre campagne promozionali di qualità elevata, come lo Speciale Incasso con tantissimi elettrodomestici a prezzi scontati fino al 12 luglio. In questo caso avrete anche la possibilità di acquistare pagando a rate fisse mensili senza interessi, per finire con gli LG Days, una serie di giornata con fortissimi sconti applicati su tutti i prodotti del brand.

Chiude il trittico di offerte la Huawei Summer Campaign, l’occasione perfetta per acquistare un terminale Huawei e, nel contempo, godere anche di un altro prodotto completamente gratis (dopo averlo registrato sul sito ufficiale ed aver atteso un determinato intervallo temporale per la consegna a domicilio).

Per maggiori informazioni vi invitiamo a prendere visione di tutte le offerte sul sito Unieuro.