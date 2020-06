Probabilmente una buona notizia per tutti gli utenti della piattaforma di contenuti in streaming Netflix, che ora permette di cancellare i titoli che non vi interessano dalla lista “Continua a guardare”.

La funzione è disponibile anche sui dispositivi mobili ed è stata introdotta in seguito alle molte richieste proprio degli utenti, che magari iniziano un film o una serie che poi non hanno intenzione di continuare. Ecco i dettagli.

Netflix permette di cancellare i titoli dalla lista “Continua a guardare”

Da una parte la lista è molto utile perché permette a tutti gli utenti di riprendere la visione di un episodio di una serie TV o di un film da dove ci siamo fermati. Dall’altra parte però non possono piacerci tutte le serie o i film che iniziamo a guardare e averli sempre li in bella vista, pur sapendo che non li finiremo mai, è sempre stata una gran scocciatura.

Dopo diversi mesi di test, però, ora è possibile ripulirla in modo molto semplice. Le prime segnalazioni di questa funzionalità risalgono addirittura ad aprile, quando alcuni utenti l’hanno individuata sulle loro applicazioni. Ma non si trattava di un test generalizzato: solo pochi utenti potevano rimuovere i contenuti da “Continua a guardare”. Adesso, invece, con l’ultima versione dell’app questa possibilità è stata estesa a tutti e la spiegazione su come usarla è anche stata inserita nell’help online di Netflix.

Per rimuovere un contenuta aver installato l’ultima versione dell’applicazione Netflix e successivamente toccare l’icona del menu, formata da tre puntini verticali, sul titolo che volete rimuovere. Dopo dovrete scegliere dal menu l’opzione “rimuovi dalla riga”. A questo punto il titolo da voi scelto sparirà e non verrà più visualizzato nella sezione, a meno che non ricomincerete a vederlo.