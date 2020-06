Solo due giorni fa, Google ha annunciato un nuovo strumento per controllare le immagini e il contesto in cui sono state scattate. Ora, Facebook ha escogitato un modo per verificare la disinformazione avvisando gli utenti quando condividono un articolo che ha più di 90 giorni.

Tuttavia, gli utenti sarebbero comunque in grado di condividere tali articoli anche se apparirebbero chiaramente come vecchie notizie alla loro cerchia di amici. In un post sul blog, il vice presidente di Facebook, John Hegeman, afferma che per questo passaggio sono serviti mesi di ricerche. Queste hanno dimostrato che la tempestività di un articolo fa la differenza per le persone che leggono, si fidano e condividono i contenuti.

Facebook cerca costantemente di combattere le fake news

Per garantire alle persone il contesto di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate su cosa condividere su Facebook, verrà visualizzata una schermata di notifica quando le persone fanno clic sul pulsante di condivisione su articoli più vecchi di 90 giorni.

Nel 2018, Facebook aveva aggiunto il pulsante di scelta rapida che forniva informazioni sulle fonti di notizie nel feed di notizie di un utente. Ciò ha notevolmente ridotto l’incidenza della diffusione di notizie false sulla piattaforma dei social media, sebbene non abbia impedito agli utenti di spingere contenuti vecchi e non contestuali.

Nei prossimi mesi, il colosso dei social media testerà altri usi per la nuova funzione di notifica. ‘Per i post che includono collegamenti alla pandemia di Covid-19, stiamo optando per notifiche simili in modo che gli utenti si focalizzino su informazioni pertinenti da fonti più autorevoli’, ha detto Hegeman.

‘Quando chiediamo alle persone che tipo di notizie vogliono vedere su Facebook, ci dicono continuamente che vogliono informazioni tempestive e credibili. Fornendo più contesto, il nostro obiettivo è rendere più facile per le persone identificare i contenuti affidabili e preziosi per loro ‘, ha aggiunto.