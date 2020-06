Vodafone: clamoroso, adesso ci sono due promo da 50GB in 5G

Non ci sono dubbi: Vodafone in questo momento è il gestore più conosciuto di Europa. La nota azienda che tratta soprattutto la telefonia mobile, è riuscita infatti a scalare le classifiche in vari paesi del vecchio continente. In Italia non ci sono stati i paragoni per anni e tuttora il provider resta saldamente in testa alla classifica.

Qualcuno però ultimamente sarebbe riuscito a rubargli tantissimi utenti, semplicemente proponendo offerte al ribasso. Stiamo parlando ovviamente di Iliad, soluzione proveniente dalla Francia che attualmente si attesta come gestore italiano a tutti gli effetti. Le sue promozioni con prezzi estremamente bassi, hanno reso la vita difficile a Vodafone. A questo punto il gestore anglosassone ha scelto di lanciare delle promozioni pronte a recuperare il suo pubblico. Gran parte degli ex utenti potrebbero infatti pensare di ritornare viste le due soluzioni lanciate dal colosso della telefonia.

Vodafone, ecco le due soluzioni migliori che permettono agli ex utenti di pensare ad un rientro istantaneo

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2