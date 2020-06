WhatsApp: la banca centrale brasiliana sospende i pagamenti dall’app

La banca centrale brasiliana ha messo in pausa i pagamenti WhatsApp nel paese, secondo Bloomberg . Apparentemente, la banca ha deciso di sospendere la funzionalità per “preservare un ambiente competitivo adeguato, che garantisca il funzionamento di un sistema di pagamento intercambiabile, veloce, sicuro, trasparente, aperto ed economico“.

Facebook, la società madre di WhatsApp, ha implementato i pagamenti in Brasile all’inizio di questo mese dopo due anni di test. Il paese sudamericano è il secondo più grande mercato di WhatsApp dopo l’India, rendendolo un ottimo punto di partenza per una funzionalità che Facebook afferma che alla fine sarà disponibile per tutti. Consente agli utenti di pagare per gli acquisti da commercianti locali. Molte piccole imprese in India, Brasile e altri paesi in via di sviluppo utilizzano WhatsApp come principale presenza online, e la funzione offrirà loro un modo semplice per accettare pagamenti digitali.