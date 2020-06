Tornano su Netflix le grandi serie grazie alla nuova linfa data alle riprese delle produzioni originali. Diversi Governi in Europa hanno infatti accordato il ritorno ai set di registrazione per cominciare, riprendere o ultimare le nuove puntate, per non bloccare completamente l’industria cinematografica.

Abbiamo già avuto modo di parlare di alcune delle serie più acclamate che in questi giorni stanno concludendo le riprese, come Peaky Blinders, e nel frattempo giungono conferme anche per altri contenuti.

All’attesissima ultima stagione di Suburra mancavano appena 10 giorni di riprese prima del lockdown per completare il lavoro fisico e passare a quello digitale con la post-produzione. Ora finalmente si può tornare sul set, con l’arrivo di Suburra 3 previsto per l’autunno, secondo le ultime indiscrezioni.

Black Mirror, Elite e Riverdale: ecco le ultime news

Una serie di cui si attende il prosieguo è senza dubbio Black Mirror, che nel suo essere autoconclusiva lascia sempre il dubbio che possa o meno avere delle nuove puntate.

Ma l’inquietante pubblicità comparsa fra le strade di Madrid farebbe presagire che la vera nuova stagione di Black Mirror la stiamo già vivendo durante quest’anno: “Black Mirror, 6th Season. Live Now. Everywhere”. I manifesti sono subito divenuti virali.

Il fenomeno teen Elite ha ottenuto conferma ufficiale della 4ª stagione, le cui riprese inizieranno molto probabilmente dopo l’estate (salvo eventuali problematiche legate alla riacutizzazione del virus).

Per quanto riguarda Riverdale, invece, a luglio si dovrebbe tornare sul set per la 5ª stagione, mentre l’arrivo sulla piattaforma Netflix dovrebbe avvenire a gennaio 2021.