Non c’è più alcun dubbio sul successo italiano di Iliad. La compagnia francese ha consolidato oramai il suo bacino di pubblico grazie alle sue promozioni low cost, divenute famose nell’immaginario comune. La forza del provider in questo presente sta nell’aver superato nel recente passato alcune criticità evidenziate dagli utenti.

Iliad aumenta il pacchetto di Giga per chi si connette dall’estero

Uno dei maggiori problemi degli abbonati Iliad sino a qualche mese fa era quello relativo al roaming. Specie ad inizio delle attività del gestore, tanti utenti lamentavano una scarsa quantità di Giga per la connessione internet. Sino alla metà dello scorsa anno, infatti, i clienti potevano beneficiare soltanto di 2 Giga per la navigazione in roaming dall’estero.

Un sostanziale cambiamento c’è stato a partire dall’estate dello scorso anno. Il team commerciale di Iliad, infatti, ha garantito maggiore flessibilità a tutti coloro che attivano la principale ricaricabile principale, la famosa Giga 50. Tutti gli abbonati con quest’offerta possono anche oggi usufruire di 4 Giga per navigare in internet nel territorio continentale.

Ad un anno di distanza, Iliad completa la sua opera di revisione per il roaming. Il team commerciale dell’operatore, infatti, ha deciso di equiparare le soglie di consumo della principale ricaricabile Giga 50 con le soglie di consumo della Giga 40. Sia nell’uno che nell’altro caso, quindi, gli utenti potranno beneficiare di 4 Giga utili per la navigazione internet dai paesi dell’Unione Europea. La modifica della promozione vale sia per i nuovi abbonati sia per tutti coloro che hanno già la ricaricabile Giga 40 attiva sul profilo.