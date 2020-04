I numeri continuano a sorridere ad Iliad. Durante questi primi mesi del nuovo anno la compagnia francese ha raggiunto la ragguardevole somma di cinque milioni di clienti su scala nazionale. Il risultato è figlio di un’offerta commerciale che ancora non trova pari all’interno del telefonia italiana.

Iliad, i tre servizi gratuiti pensati per i nuovi abbonati

A mesi di distanza dalla loro presentazione ufficiale, due promozioni come la Giga 50 o Giga 40 continuano ad essere sulla cresta dell’onda. La ragione di tale popolarità, oltre che ai costi da ribasso, può essere anche collegata a tre servizi gratuiti.

Coloro che si abbonano ad Iliad, di base, possono usufruire di chiamate illimitate verso l’estero. Gli abbonati potranno quindi comunicare con i loro casi in Europa, negli Stati Uniti o anche in Canada senza costi aggiuntivi rispetto al normale prezzo di rinnovo della propria offerta.

Conseguentemente a tale servizio, con Iliad anche la segreteria telefonica non prevede spese aggiuntive. Differenziandosi da TIM, Vodafone e WindTre, con l’operatore francese l’ascolto dei propri messaggi in segreteria non comporta extra rispetto al prezzo di rinnovo mensile.

Capitolo importante è anche quello relativo ai piani tariffari. Come risaputo gli utenti che scelgono di attivare una SIM con TIM, Vodafone e WindTre devono calcolare la presenza di un piano tariffario in aggiunta alla propria promozione: proprio il piano tariffario comporta spesso un costo aggiuntivo. Chi si abbona con Iliad, sia con la Giga 40 che con la Giga 50, non deve far fronte a questa evenienza: tutti i consumi sono inclusi nella ricaricabile.