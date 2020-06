Le tasse sono quell’elemento che le persone non sono affatto contenti di pagare. Tuttavia, il pagamento di queste è d’obbligo ed è anche necessario, anche perché senza pagarle molte persone non potrebbero mettere in moto la propria abitazione. L’energia elettrica è fondamentale e spesso anche molto costosa, per questo motivo ci sono persone che modificano gli apparati di misurazione, come ad esempio i contatori.

A Roma, all’inizio di quest’anno, sono stati effettuati numerosi arresti. Questi erano dovuti alla frequente manomissione di una grossa quantità di contatori. Principalmente questo accade quando si vuole abbassare il costo della bolletta, oppure in casi peggiori, quando si vuole azzerare totalmente il costo della bolletta. L’azienda maggiormente colpita da questo imbroglio è sicuramente l’Enel.

Contatori modificati: la truffa sembra essere più diffusa di quanto si pensi