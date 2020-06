Vodafone: offerte di altissimo livello, 50GB in 5G per pochi utenti

Vodafone è il meglio per quanto riguarda la telefonia mobile ormai da diversi anni. In diverse zone d’Europa gli utenti si sono resi conto di tutto ciò già diversi anni fa, quando il gestore a messo in piedi la rete 4G più estesa del vecchio continente. Questi sono solo alcuni degli antefatti storici che hanno permesso al grande gestore anglosassone di diventare il migliore su piazza.

Ultimamente però qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto soprattutto a causa della concorrenza. Quest’ultima, soprattutto nel nome di Iliad, avrebbe portato via proprio a Vodafone tantissimi utenti. Tale motivo ha spinto dunque la corazzata colorata di rosso a fare il più del più per riportare a casa tutti gli utenti scappati via. Sono nate pertanto due nuove soluzioni, le quali sono uguali ma dedicate ad utenti ora con gestori diversi.

Vodafone, le offerte attuali sono il meglio che c’è per rientrare a far parte del miglior gestore possibile

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2