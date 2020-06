Qualche giorno fa, Google ha reso disponibile la prima versione Beta di Android 11 anche per gli smartphone OnePlus della Serie 8. L’update giunge sui dispositivi compatibili con una serie di novità aggiuntive ed esclusive, che aggiungono diverse funzionalità all’app Fotocamera di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

OnePlus 8, le novità in arrivo per la fotocamera

Nello specifico, la versione 5.4.10 di OnePlus Camera introduce una nuova modalità di condivisione rapida dei contenuti, ovvero il Quick Share. Questa funzionalità renderà più semplice ed immediata la condivisione di foto e video realizzati con la fotocamera dello smartphone sui Social.

In secondo luogo, l’aggiornamento introduce nuovi filtri da applicare in tempo reale. Nel codice dell’applicazione, questi nuovi filtri sono identificati con i nomi in codice FaceApp, O1, BeautyPlus, Black & White (New), Clare, Juno, Valencia, Snapseed, Sweetsnap e Youcam. Oltre ciò, è stata introdotta una nuova interfaccia grafica per lo Zoom, per cui occorrerà spostare il pulsante virtuale verso destra o sinistra per effettuare, rispettivamente, uno zoom in o uno zoom out; e la funzionalità Burst, che permette di realizzare più scatti o registrare un video di breve durata semplicemente tenendo premuto il pulsante di scatto.

Infine, ma non meno importante, è emerso che OnePlus sta lavorando ad una nuova funzionalità che permetterà di scannerizzare rapidamente i documenti attraverso una modalità dedicata.

Cogliamo l’occasione per ricordare che Android 11 Beta è disponibile per gli smartphone Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e sarà presto disponibile per Xiaomi Mi 10 5G, Xiaomi Mi 10 Pro 5G, Poco F2 Pro, OPPO Find X2 e OPPO Find X2 Pro. Per scoprire come scaricare l’update, consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato.