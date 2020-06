Esselunga è stata assolutamente in grado di comprendere le esigenze dei consumatori italiani, riuscendo nel contempo a fornire sconti sui prodotti più in voga del momento. I nuovi prezzi sono ottimi, bassissimi e più che soddisfacenti.

La campagna promozionale corrente, condita da un buonissimo Speciale Multimediale, è un insieme di tanti sconti, in netto contrasto con quanto visto in passato, con la presenza della singola riduzione su un determinato modello tecnologico. Coloro che vorranno approfittare dei prezzi bassi dovranno necessariamente recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita, non essendo possibile acquistare sul sito ufficiale; in parallelo ricordiamo che tutti i prodotti, salvo indicazioni differenti, sono no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volantino Esselunga: il risparmio è dietro l’angolo

Il volantino Esselunga sa come far risparmiare gli utenti italiani, al centro della campagna troviamo un meccanismo molto apprezzato e decisamente consolidato. Scegliendo uno dei tantissimi prodotti contrassegnati dall’apposito bollino, infatti, si potrà aggiungere 1 euro allo scontrino finale, ottenendo in cambio lo speaker wireless SBS Wax (il cui valore commerciale si aggira attorno ai 39,90 euro).

I modelli di smartphone inclusi nel volantino sono sicuramente innumerevoli, i top di gamma presi in considerazione risultano essere Galaxy S20, in vendita a 748 euro, passando comunque anche per soluzioni più economiche, come Xiaomi Redmi 7A, Samsung Galaxy A51, Huawei Y7 2018, Xiaomi Redmi 8, Huawei P30 Lite o altri modelli dello stesso identico brand.

Per maggiori informazioni potete fare affidamento sulle pagine che trovate inserite nel nostro articolo.