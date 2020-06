MediaWorld rinnova le proprie promozioni sfornando tantissime offerte e rendendole disponibili per ogni singolo consumatore che vorrà avvicinarsi, prima di tutto alla mobilità elettrica, con l’aggiunta di coloro che invece vorranno acquistare uno smartphone o un prodotto di tecnologia generale.

Per tutta la settimana corrente l’azienda ha rilanciato la sfida alle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, proponendo ben 5 campagne promozionali completamente differenti l’una dall’altra. Gli acquisti, nella maggior parte dei casi, possono essere completati sia online che in negozio; il nostro consiglio è comunque quello di controllare direttamente sul sito le varie disponibilità.

Per agevolare le compravendite, tutti gli ordini superiori ai 199 euro potranno essere affiancati dal cosiddetto finanziamento a Tasso Zero, ovvero la possibilità di ripagare il debito in comode rate fisse senza interessi, tutte addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Volantino MediaWorld: tutte le offerte fanno sognare gli utenti

L’attenzione del popolo italiano è in questo periodo rivolta verso la mobilità sostenibile, “o green“, sopratutto in seguito alle promesse di un bonus su ogni acquisto effettuato. Il volantino MediaWorld ricorda quindi agli utenti tale possibilità, avvicinandoli al settore con le campagne Muoviti Green e Eco Mania, splendide soluzioni per risparmiare al massimo.

In alternativa, dato ormai l’approssimarsi ed avvicinarsi dell’estate, diventa fondamentale la cosiddetta Tecnologia per Godersi il Fresco, ovvero condizionatori e prodotti dello stesso tipo. Anche in questo caso gli sconti sono ottimi con riduzioni notevoli sul prezzo finale di listino.

Le proposte non terminano qui, scorrendo le pagine sul sito si possono scovare tantissimi prezzi bassi da non perdere assolutamente di vista. Trovate il tutto al link inserito in precedenza.