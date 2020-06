L‘offerta ho Mobile da 5.99 euro al mese permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati in 4G Basic. L’attivazione può avvenire gratuitamente ma è rivolta soltanto ai clienti che effettuano il trasferimento del numero dal gestore francese Iliad o da uno degli operatori virtuali selezionati da ho Mobile. I nuovi clienti possono, quindi, ottenere la tariffa più conveniente del low cost di Vodafone sostenendo una spesa iniziale di soli 6,99 euro.

ho Mobile: come ottenere l’offerta ho 5.99!

I clienti Iliad e MVNO intenzionati ad effettuare la portabilità del numero all’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, hanno la possibilità di attivare l’offerta ho. 5.99€ online o nei punti vendita.

Richiedendo la nuova SIM attraverso il sito ufficiale http://www.ho-mobile-it si ha la possibilità di riceverla direttamente a casa tramite corriere, senza andare incontro ai costi di spedizione; o di ritirarla presso una delle numerose edicole convenzionate.

L’operatore sin dall’attivazione della SIM si impegna al fine di tutelare i suoi clienti dalle spese impreviste. Infatti, blocca tutti i numeri e i servizi a pagamento e offre l’opportunità di utilizzare gratuitamente i seguenti servizi:

l’avviso di chiamata

il trasferimento di chiamata

l’sms ho. chiamato

il servizio di navigazione hotspot

I nuovi clienti possono scaricare l‘app ufficiale su qualunque dispositivo ottenendo la possibilità di utilizzarla per conoscere i consumi effettuati, le soglie ancora disponibili; o richiedere il rinnovo anticipato della promozione. In caso di esaurimento anticipato dei Giga di traffico dati previsti, dunque, si ha l’opportunità di far ripartire la promozione così da non interrompere la navigazione.