Vodafone ha in serbo un’offerta davvero imperdibile per i propri utenti, in tantissimi si sono ritrovati a poter richiedere l’attivazione di una promozione dal retrogusto unico nel suo genere, soli 7 euro al mese per godere nello stesso periodo di 50 giga di traffico dati.

Il suo nome è Special 50 Digital Edition, nasce come versione operator attack, quindi raggiungibile in via esclusiva dagli utenti che si ritrovano in possesso di determinate SIM di specifici operatori telefonici. Nel nostro caso parliamo di clienti di Iliad o di un operatore virtuale (MVNO), per i quali comunque la richiesta di portabilità apparirà assolutamente obbligatoria, dovendo quindi acquistare la nuova SIM su cui portare il proprio numero dietro il versamento di un contributo di 10 euro.

Passa a Vodafone: la promozione convince tutti

La passa a Vodafone convince prima di tutto per il bundle effettivamente messo a disposizione dei consumatori, a conti fatti sarà possibile usufruire di 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, riuscendo nello stesso tempo a godere di illimitati minuti per telefonare a chiunque e SMS illimitati. I contenuti sono fruibili su tutto il territorio europeo, senza limitazioni o distinzioni di sorta.

Per riuscire a godere di quanto scritto, l’utente dovrà comunque pagare soli 7 euro al mese, da versare naturalmente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Come detto, mancano i vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che tutti gli utenti potranno ad ogni modo decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza dover sostenere costi aggiuntivi di alcun tipo (né ora, né mai).