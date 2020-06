L’operatore virtuale Very Mobile qualche giorno fa è stato “accusato” da alcuni clienti per un disservizio in merito all’utilizzo delle componenti dati e voce della propria offerta.

Il problema ora sembrerebbe essere risolto, ma l’operatore ha voluto scusarsi con tutti gli utenti coinvolti offrendo loro un regalo. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Very Mobile si scusa per il disservizio e offre un regalo a tutti gli utenti colpiti

Nonostante la presenza di credito sulla propria SIM, alcuni clienti, dallo scorso 11 Giugno 2020, non erano in grado di utilizzare la loro offerta sia per la rete voce che per la rete dati. Secondo altre segnalazioni inoltre, pur avendo effettuato ricariche telefoniche dal taglio superiore al costo mensile previsto per il rinnovo della propria offerta attiva, andando a verificare sull’App mobile, il credito residuo risultava essere insufficiente.

Vi ricordiamo che Very Mobile è un operatore mobile prepagato ricaricabile dell’operatore telefonico WindTre Spa. Il problema in questione era stato segnalato all’operatore qualche giorno fa, all’interno di commenti dei post più recenti sulle sue pagine social ufficiali. Ad oggi alcuni clienti ci hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio da parte dell’operatore.

Eccone un esempio: “Ciao, i problemi che hai riscontrato sulla tua offerta sono stati risolti. Siamo very dispiaciuti per il disagio e vogliamo farci perdonare regalandoti UN MESE GRATUITO. Riceverai una ricarica pari all’importo della tua offerta nelle prossime ore. Verifica il tuo credito aggiornato sull’app Very“. L’operatore per scusarsi del disagio creato, ha deciso di regalare a tutti gli utenti coinvolti, una ricarica pari al prezzo dell’offerta, in modo da offrire un mese gratuito.