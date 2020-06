Nella giornata dello scorso 11 giugno 2020 molti clienti dell’operatore virtuale Very Mobile hanno segnalato dei disservizi, sia per la rete voce che per la rete dati.

Vi ricordo che l’operatore in questione è un virtuale di WindTre ed utilizza di conseguenza, la rete del nuovo operatore unico. Scopriamo insieme i problemi segnalati.

Very Mobile: disservizi segnalati da parecchi clienti

Secondo diverse segnalazioni giunte alla Redazione e pubblicate anche sui social dell’operatore, alcuni clienti non sono stati in grado di utilizzare la loro offerta per la componente voce e dati nonostante sia presente credito sulla SIM. Alcuni di questi clienti hanno inoltre segnalato di aver ricaricato la loro offerta anche con tagli di gran lunga superiori al costo mensile ma di riscontrare, nei dettagli all’interno dell’App ufficiale di Very Mobile, l’assenza di credito sufficiente per il rinnovo.

Il disservizio è stato segnalato all’operatore nei commenti dei più recenti post, ma al momento Very Mobile non ha risposto ufficialmente sulle sue pagine social e non è stata fornita alcuna comunicazione in merito sul sito ufficiale. Secondo quanto segnalato, chiamando i numeri di assistenza, l’IVR rende noto che è in corso un disservizio e che i tecnici stanno lavorando per risolverlo al più presto.

Stando alle informazioni raccolte, è possibile confermare che il problema sembra essere diffuso su scala nazionale, con l’impossibilità di usare la SIM per effettuare traffico in uscita e con alcuni problemi tecnici legati al credito residuo. Sulla base delle informazioni riportate dal Servizio Clienti, però, Very Mobile sarebbe già impegnato per risolvere il problema al più presto. Controllate quindi spesso la vostra applicazione che vedrete risolto il problema in qualche ora, se già non lo è adesso.