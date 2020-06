Expert sa come soddisfare le richieste dei consumatori, per l’occasione l’azienda è stata in grado di lanciare una campagna promozionale decisamente ricca di prezzi bassi e di sconti che garantiranno un risparmio senza precedenti.

Il volantino attuale è fruibile sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale, solamente in questo secondo caso il cliente sarà obbligato a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (di conseguenza consigliamo la consegna in negozio), la richiesta verrà aggiunta solamente al carrello finale.

Volantino Expert: quando il risparmio è di casa

L’attenzione del volantino Expert si è comunque posizionata non tanto su dispositivi di fascia alta, quanto su modelli di smartphone attualmente in vendita a prezzi non superiori ai 300 euro. Ecco quindi che il consumatore potrà optare per soluzioni del calibro di Oppo A5 2020, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Motorola E6S, Galaxy A30S, Huawei P40 Lite e similari.

Allettanti sono anche le proposte legate ai wearable, o al settore degli indossabili, i prodotti in promozione sono comunque Fitbit Inspire HR al prezzo di 79 euro, Fitbit Versa Lite Edition raggiungibile con un esborso finale di 129 euro, passando anche per l’ottimo Samsung Galaxy Watch, disponibile a 199 euro.

Il volantino Expert integra naturalmente anche altre offerte legate ad una serie di categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo raccomandiamo la visione delle pagine che potete trovare inserite qui sotto nel dettaglio, vi avvicinerete ulteriormente agli sconti.