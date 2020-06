WindTre sembra essere davvero impazzita, nell’estremo tentativo di recuperare terreno sulle dirette rivali del settore della telefonia mobile, e sopratutto diffondere il più possibile il nuovo brand unico, l’azienda è riuscita a lanciare una promozione davvero unica e dai grandissimi contenuti.

Stiamo parlando della celebre Go 50 Top+, attualmente distribuita sotto forma di operator attack, risulta essere raggiungibile in esclusiva dai possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di uno a scelta tra PosteMobile, Fastweb, Kena e ho.Mobile. In fase di attivazione verrà effettivamente richiesta la portabilità del numero originario, richiedendo inoltre il versamento di un contributo di soli 10 euro per l’acquisto della nuova SIM.

WindTre: la promozione che tutti vogliono attivare

La promozione WindTre nasce già con un bundle di tutto rispetto, a conti fatti si possono mettere le mani su 50 giga, illimitati minuti verso tutti, per finire poi con 200 SMS da utilizzare verso altrettanti numeri di telefono. Il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre, soli 5,99 euro al mese, da pagare tramite credito residuo.

Nell’eventualità in cui, ad ogni modo, questo non fosse abbastanza, segnaliamo comunque la possibilità di approfittare anche della versione Easy Pay. L’utente si ritroverebbe a dover pagare tramite conto corrente bancario o carta di credito, ma allo stesso tempo potrebbe godere di esattamente il doppio dei giga di traffico, più precisamente parliamo di 100 giga al mese, con minuti illimitati e 200 SMS, sempre e soltanto a 5,99 euro.

L’attivazione di entrambe le versioni è possibile nei punti vendita in Italia, non sono previste limitazioni ulteriori a quanto indicato nell’articolo.