Trony convince un numero sempre maggiore di utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo nel contempo a ridurre al massimo i prezzi di vendita, ed allo stesso tempo estendendo le disponibilità in negozio.

La limitazione più grande, e da non perdere assolutamente di vista, riguarda la fruizione di prezzi sul territorio nazionale; a conti fatti la campagna corrente non è accessibile in altri punti vendita, nemmeno sul sito ufficiale, fuori dalle regioni Sicilia e Calabria. I consumatori che vorranno risparmiare dovranno comunque recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti.

Volantino Trony: tutti gli sconti

Chiaramente, data la natura di SottoCosto, le scorte sono comunque limitate, di conseguenza raccomandiamo una rapida decisione, onde evitare di non poter accedere allo sconto per mancanza di unità disponibili.

I migliori smartphone in promozione appartengono sia alla fascia alta del mercato, quindi Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite, in vendita rispettivamente a 549 e 499 euro, finendo anche su soluzioni effettivamente più economiche.

In particolare parliamo di modelli con un prezzo non superiore ai 300 euro, ad esempio annoveriamo Oppo A9 2020, Oppo Reno 2Z (in vendita a non più di 279 euro) e Huawei P30 Lite New Edition (il più caro, con i suoi 299 euro).

Il volantino Trony ovviamente include anche altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, legate al mondo degli elettrodomestici, dei televisori e dell’informatica generale. Per godere di una visione d’insieme dell’intera campagna, aprite subito le pagine che trovate inserite nel nostro articolo.