Zhiyun Smooth X è il gimbal più comodo che abbiamo mai provato, soprattutto per le sue dimensioni compatte, che rendono questo dispositivo facilmente trasportabile ovunque. Non è il primo stabilizzatore pieghevole al mondo (ricordiamo, infatti, che DJI ha già adottato questo tipo di sistema), ma si tratta sicuramente di un prodotto molto interessante.

Design

Zhiyun Smooth X rappresenta una vera e propria via di mezzo tra uno stabilizzatore per smartphone ed un selfie-stick. La caratteristica che lo rende unico e che lo distingue dagli altri gimbal presenti sul mercato è proprio l’impugnatura telescopica, che lo trasforma in un comodo e funzionale bastone per selfie orientabile. Ciò ci permetterà di stabilizzare anche le riprese che vengono realizzate con la fotocamera anteriore dello smartphone, andando a colmare una delle mancanze più frequenti anche sui dispositivi di fascia alta.

Essendo realizzato interamente in plastica, Zhiyun Smooth X è davvero molto leggero, permettendo un uso comodo e prolungato nel tempo senza gravare troppo sul nostro braccio. Sull’impugnatura è presente un joystick grazie al quale ruotare lo smartphone, un tasto multi-funzione che ci permetterà di effettuare lo switch tra la modalità verticale e quella orizzontale, il tasto registrazione, mentre sul bordo destro è presente il tasto per lo zoom. Sul bordo destro del corpo centrale è invece presente un indicatore che mostra lo stato di carica della batteria, il tasto di accensione-spegnimento, mentre sul bordo sinistro è presente una porta USB di tipo C. Sulla parte inferiore, infine, è presente l’attacco a vite per posizionare il gimbal su un treppiedi o un cavalletto.

Hardware e Software

Nonostante il processo di chiusura dello Zhiyun Smooth X non sia poi così intuitivo, si tratta comunque di un dispositivo di semplice utilizzo, e non necessita di alcuna configurazione manuale per poter cominciare ad essere utilizzato. Tutto è già ottimizzato. Ciò che occorrerà fare per ottenere i migliori risultati, però, sarà cercare di bilanciare i pesi, evitando un sovraccarico dei motori che gestiscono la stabilizzazione.

Alla prima accensione di Zhiyun Smooth X verrà richiesta un’attivazione, dopodiché il dispositivo sarà subito pronto all’uso. Non dovrà essere effettuata alcuna calibrazione, né alcun altro tipo di settaggio. Il gimbal funzionerà per mezzo dell’app dedicata, che potrà essere scaricata gratuitamente dallo Store del proprio smartphone Android o iPhone. L’app permette di utilizzare la fotocamera proprietaria sfruttando tutte quelle funzionalità di cui lo Zhiyun Smooth X è dotato: è possibile, per esempio, realizzare panoramiche automatizzate, scattare semplici foto o catturare video, effettuare time-lapse ed hyper-lapse.

Per quanto riguarda la realizzazione dei video, è presente una modalità molto interessante che ci permette di avere il soggetto dell’immagine sempre perfettamente inquadrato. La funzionalità in questione si chiama Active-track e ci consente di selezionare il soggetto inquadrato, in modo che il gimbal lo segua automaticamente, così da garantirne sempre la visibilità.

E’ possibile, poi, impostare alcuni parametri di ripresa-scatto, aggiungere filtri ed effetti molto originali, o ancora gestire alcune impostazioni relative al white-balance, alla griglia, al flash o alle gestures per il controllo gel dispositivo. E’ anche presente una modalità Smart che offre una serie di pre-set di riprese che facilitano la realizzazione dei nostri contenuti. Si spazia dall’exploration al fashion al life. Una volta selezionato il modello di riferimento, l’app mostrerà in un piccolo riquadro delle immagini tutorial, così che l’utente possa capire l’effetto del risultato finale. Il gimbal si muoverà poi automaticamente per realizzare le stesse riprese mostrate nei video tutorial, o comunque del pre-set selezionato.

Conclusioni

Zhiyun Smooth X è un prodotto che bada al sodo e che non ha bisogno di tantissime presentazioni o lusinghe. Questo gimbal è il compagno perfetto per le vostre vacanze: uno stabilizzatore che gettate in borsa e quasi dimenticate di avere (proprio perché leggero e compatto), ma quando è giunto il momento di utilizzarlo basta ruotarlo, aprirlo e si è subito pronti a registrare. Il tutto, ad un prezzo super-aggressivo di soli 53,95 euro.