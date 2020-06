Oltre alla sua nuova smartband, il produttore cinese Xiaomi ha annunciato ufficialmente sul mercato il suo nuovo laptop, cioè lo Xiaomi Mi Notebook 14 con a bordo i processori di ultima generazione di casa Intel.

Xiaomi Mi Notebook da 14 pollici è ufficiale

Xiaomi ha dunque svelato ufficialmente il suo nuovo portatile in ben due versioni, ovvero quella standard e la versione Horizon Edition. Entrambi i dispositivi sono realizzati con un corpo in alluminio e magnesio e con un display opaco LCD da 14 pollici in risoluzione FullHD nel form factor di 16:9. La versione Horizon può inoltre vantare la presenza di cornici molto sottili (pari a 3 mm) che permettono di raggiungere un rapporto screen-to-body del 91%.

Sotto il cofano di questi dispositivi, come già anticipato, sono presenti gli ultimi processori Intel di decima generazione. Nello specifico, si tratta dei processori i5 e i7 e ad accompagnarli troviamo 8 GB di memoria RAM DDR4 con diversi tagli di memoria interna di tipo SSD. Buona poi la connettività, che include due porte USB 3.1, una USB 2.0, una porta HDMI, una porta USB C e il jack audio per le cuffie. Di seguito vi riassumiamo le specifiche.

Display LCD da 14 pollici in FullHD, in 16:9 con una luminosità massima di 256 nits

Processori Intel di decima generazione (Intel Core i7-10510U e Intel Core i5-10210U con Intel UHD Graphics 620

Scheda video: 2 GB GDDR5 NVIDIA GeForce MX250 / MX350 graphics (nella Horizon Edition)

Memoria: 8 GB di RAM DDR4 da 2666MHz con 256/512 GB SATA SSD oppure 512 GB M.2 NVMe SSD

Sistema operativo: Windows 10 Home Edition, con un mese di prova gratis di office 365

Connettività: WiFi 802.11ac (2.4GHz e 5GHz), Bluetooth 5.0, due porte USB 3.1, una porta USB 2.0, una porta HDMI 1.4b, una porta USB-C, jack audio, due speaker stereo

Dimensioni :323 x 228 x 17.95 mm (versione standard); 321.3× 206.8 x 17.95 mm (Horizon Edition)

Peso: 1.5 kg (versione standard); 1.35 kg (Horizon Edition)

Batteria da 46W con ricarica rapida da 65W (caricatore offerto in dotazione)

Prezzi e disponibilità

I nuovi laptop di casa Xiaomi saranno disponibili all’acquisto in India secondo i seguenti prezzi: