Una passa a Vodafone da paura sta convincendo sempre più utenti a cambiare operatore telefonico, stiamo parlano della Special 50 Digital Edition, l’offerta speciale che prevede la possibilità di godere di minuti illimitati, giga e SMS a soli 7 euro al mese.

Distribuita in via esclusiva in versione operator attack, la promozione corrente risulta essere davvero molto interessante, anche se purtroppo è limitata esclusivamente ad una ristretta cerchia di consumatori in Italia. L’accesso, infatti, è possibile solamente se in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale, con portabilità obbligatoria del numero originario. Inizialmente, ad ogni modo, viene richiesto il versamento di un quantitativo davvero ridotto, soli 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone: utenti stupiti, la promozione è davvero incredibile

La passa a Vodafone resta sicuramente una delle migliori soluzioni ad oggi disponibili sul mercato, a tutti gli effetti bastano 7 euro al mese per godere di minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque, SMS senza limiti da poter inviare ad ogni numero di telefono, per finire poi con 50 giga al mese per navigare alla velocità del 4.5G sia in Italia che in Europa (con limite di velocità fissato a 600Mbps in download).

La promozione non presenta vincoli contrattuali particolari, ciò sta a significare che il cliente potrà comunque decidere di richiedere il passaggio in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi o altre limitazioni di sorta. L’attivazione, come potete tranquillamente immaginare, è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non online.