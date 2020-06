Adobe ha lanciato una nuova applicazione di editing, gratuita per tutti gli utenti, sia per iOS sia per Android. L’app prende il nome di Photoshop Camera. Come intuibile anche dal nome è un’app pensata per rendere ancor più belli i vostri scatti.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web ufficiale dell’azienda. Tra le info fornite, Adobe specifica che le varie modifiche possono essere aggiunte dopo aver scattato una foto ma anche prima, preimpostando quindi eventuali filtri, effetti e così via. Tra i filtri più usati troviamo “pop art“, “dreamscape” e “sparkle“. In totale, ci sono circa 80 filtri personalizzati.

Photoshop Camera: la nuova app per modificare foto completamente gratuita e realizzata da Adobe

Si possono anche aggiungere effetti in tempo reale, ad esempio l’autotuning per regolare la luminosità e il contrasto. Sebbene l’app possa scattare foto e utilizzare l’IA Sensei di Adobe per modificarle, non può registrare video allo stesso modo. L’app è stata annunciata a novembre durante la conferenza Adobe Max dell’azienda e da allora è stata presentata in anteprima, probabilmente ci vorrà un po’ prima di introdurre le stesse funzionalità per editare file video.

Lo scopo dell’app è “portare la magia di Photoshop direttamente nel mirino della fotocamera“, secondo l’Adobe CTO Abhay Parasnis. La società cercherà di collaborare per ottenere i filtri all’interno di altre app o incorporati in applicazioni native per le foto. Inoltre, Adobe ha stretto una recente collaborazione con la cantante Billie Eilish per un filtro personalizzato. A lungo termine, la società spera di introdurre più persone nel suo ecosistema.