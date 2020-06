I produttori di smartphone si stanno concentrando su molti aspetti per migliorare i propri prodotti. Alcuni hanno scelto uno specifico dettaglio da rendere ancora più performante. Per esempio, sembra che Xiaomi ci abbia preso gusto a farlo con le batterie e le tecnologie di ricarica rapida. Ancora una volta online è comparso qualcosa di veramente interessante.

L’anno scorso abbiamo potuto ammirare un nuovo caricabatterie, il Super Charge Turbo da 100 W. Ormai è già storia vedendo cosa di nuovo è apparso, qualcosa di ancora più veloce, e non di poco. Un video mostra un nuovo caricabatterie, il MDY-12-ED, il quale propone una potenza massima di 120 W con 20 V, che tra l’altro sarebbe il massimo secondo USB Power Delivery.

Altro aspetto degno di nota del caricabatterie e che supporta diverse capacità di velocità di ricarica. Come detto, 120 W rimane il massimo, ma può partire da 15W fino a scalare verso l’alto. In ogni caso, si tratta di un’uscita particolare.

Xiaomi e i caricabatterie mai arrivati

Rimane un video strano per un semplice motivo, il modello da 100 W promesso l’anno scorso non è ancora arrivato sul mercato. Era stato detto che sarebbe stato in grado di ricarica una batteria da 4.000 mAh in appena 17 minuti eppure nessuno ha ancora avuto modo di provarlo.

In ogni caso, rimane ancora un punto da sbrogliare. Quanto queste velocità di ricarica possono fare bene alle batterie? La tecnologia dietro quest’ultime è rimasta la stessa ormai da anni e a volta risultano essere ben poco affidabili. Se c’è qualcosa che può esplodere nello smartphone è proprio la batteria.