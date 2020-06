Giusto l’altro giorno vi avevamo parlato dell’arrivo imminente di un nuovo smartphone medio di gamma con supporto al 5G di casa Vivo, ovvero il nuovo Vivo iQQOO Z1X. Oltre a questo dispositivo, comunque, l’azienda ha in cantiere un altro device appartenente questa volta alla fascia top del mercato e quest’ultimo, in particolare, è passato poco fa da Geekbench.

In arrivo un nuovo top di gamma con 5G di casa Vivo

Il nuovo smartphone in questione, come già accennato, apparterrà alla categoria dei top di gamma. I risultati benchmark del noto portal Geekbench, infatti, ci ha rivelato che questo dispositivo monterà il processore top targato Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 865. Assieme a questo SoC non mancherà ovviamente il supporto alle nuove reti di quinta generazione.

A supporto delle prestazioni ci saranno almeno 8 GB di memoria RAM, ma non è da escludere che ci saranno altri tagli con memoria maggiore come ad esempio 12 GB. Per quanto riguarda il sistema operativo, ci sarà invece Android 10 con l’interfaccia utente personalizzata dal produttore cinese. I punteggi totalizzati dallo smartphone sono invece pari a 912 punti in single core e 3291 punti in multi core.

Vi ricordiamo che l’azienda ha da poco presentato ufficialmente il nuovo gaming phone Vivo iQOO Z1 5G. Di seguito vi riassumiamo le specifiche tecniche.