Huawei: EMUI 10.1 ed EMUI 11 pronte all'arrivo per tutti, ecco le liste

Il mondo Huawei sta continuando a far vedere grandi cose nonostante le varie problematiche che lo stanno accompagnando. Il ban ad esempio è stato deleterio al massimo per le vendite ma ora come ora si pensa ad altro.

La EMUI 10.1 sta infatti per arrivare per tutti anche se in molti si sono focalizzati sulla EMUI 11. Ora infatti è venuta fuori una lista proprio per la 11esima versione.

Huawei prepara l’aggiornamento alla nuova EMUI 10.1 per coloro che non l’hanno ricevuta, ma arriva la EMUI 11

EMUI 11

P40 e P40 Pro,

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10.1