Linkem è uno dei principali operatori italiani che offre una connessione Internet senza linea fissa, proponendosi come una valida alternativa a tutti quegli utenti che hanno bisogno di una connessione Internet, ma non dispongono di una linea fissa alla quale associare l’offerta.

In queste ore, Linkem sta offrendo una promozione davvero vantaggiosa. Si chiama Linkem Senza Limiti Maxi Promo ed offre Internet illimitato per soli 19,90 euro al mese per i primi sei mesi. Chi attiverà l’offerta entro il prossimo 30 giugno, infatti, potrà beneficiare di una serie di sconti sull’offerta, a partire dal canone mensile, che per i primi sei mesi non sarà di 26,90 euro ma di 19,90 euro. A partire dal settimo mese, poi, il costo mensile dell’offerta Linkem Senza Limiti Maxi Promo tornerà ad essere quello pieno.

Oltre ciò, è previsto un contributo di attivazione di 100 euro scontato a 49 euro, che verrà addebitato direttamente in fattura e suddiviso in due mensilità. La modalità di fatturazione è bimestrale anticipata.

Linkem Senza Limiti Maxi Promo, informazioni utili

Qualora si dovesse decidere di attivare un’offerta Linkem, non solo si potrà contare sul servizio Assistenza Prime, che offre supporto continuativo sulla propria linea, ma anche di un processo di attivazione ultra-rapido, per poter cominciare a navigare in Internet in men che non si dica. In base all’indirizzo di attivazione fornito, i tecnici stabiliranno se installare un apparato da esterno, sul balcone di casa, o se un apparato da interno, con un modem WiFi di facile installazione ed utilizzo, che può essere portato ovunque nelle aree coperte dal servizio Linkem, per continuare a navigare anche se non si è a casa.

La rete Linkem riesce a raggiungere una velocità di connessione massima di 30 Mega al secondo, ciò dipende anche dalla copertura dell’area di servizio. In caso di disdetta o recesso, oltre a dover restituire gli apparati forniti in comodato d’uso (o scatta una penalità di 100 euro) l’utente dovrà sostenere un costo di disattivazione del servizio pari al valore del contratto, che per l’offerta Linkem Senza Limiti Maxi Promo è pari a 25,15 euro. Se il recesso avviene nei primi 24 mesi dall’attivazione dell’offerta, il cliente dovrà anche restituire gli sconti di cui ha beneficiato (attivazione dell’offerta e sconto applicato sui primi sei mesi del servizio). Per maggiori informazioni, consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale Linkem.