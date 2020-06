Android, è il più noto e più utilizzato sistema operativo per smartphone. È l’unico vero sistema operativo che fa la concorrenza all’iOS di Apple. Tra le varie diramazioni in cui si è esteso, una di quelle che ha raggiunto è il settore automobilistico. Quando diciamo questo, ci riferiamo a un app in particolare dal nome Android Auto.

Si tratta di un’app sviluppata appositamente per facilitare agli utenti Android, la guida della propria auto senza distrazioni, potendo però fare delle telefonate e avvalersi dell’utilizzo dell’assistente Google. Oltre 100 milioni di utenti hanno installato questa applicazione e recentemente, l’1 Giugno 2020, è stato fatto il nuovo aggiornamento. Quello precedente era stato fatto pochi giorni dopo l’inizio della quarantena.

Android auto, la modalità wireless e tante altre novità

Gli aggiornamenti più recenti di Android auto, hanno finalmente visto l’attivazione da parte di Google, anche in Europa, della connessione al proprio smartphone con l’automobile, in modalità wireless. È stata la piattaforma XDA Developer a scoprire questa notizia, che all’epoca era nascosta tra i codici di sorgente dell’app. Ecco i paesi in cui gli sviluppatori hanno attivato questa nuova modalità di connessione:

Australia

Austria

Germania

Francia

India

Irlanda

Italia

Nuova Zelanda

Filippine

Singapore

Sud Africa

Sud Corea

Spagna

Svizzera

Taiwan

Inghilterra

Poiché non tutti gli smartphone sono compatibili con questo genere di sistemi di infotainment, è possibile verificare se il proprio smartphone sia in grado di supportarlo. Per farlo, potete consultare questo link. Il tutto è ancora in fase di rodaggio ma senza ombra di dubbio sarà disponibile a breve per tutti. Vi ricordiamo che questa app è compatibile con smartphone che abbiano Android 5.0 o versioni successive.