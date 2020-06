Facebook, a quanto pare, ha lanciato una nuova funzione che consente a tutti gli utenti di cancellare tutti i post presenti sulla piattaforma sin dal momento in cui hanno effettuato il primo log-in. Lo strumento inoltre è in grado di filtrare tutte le ricerche che effettuiamo in base alla data e alle persone. Ci permette quindi di fare ciò che vogliamo su tutti i post scritti su Facebook. Ecco come funziona il nuovo strumento del social network di proprietà di Mark Zuckerberg.

Facebook: ecco come funziona il nuovo strumento messo in campo dal social network

In questo momento la funzione è disponibile esclusivamente sulle app mobile, sia su Android che su iOS. In futuro probabilmente dovrebbe arrivare anche sulla versione desktop. Il roll out della nuova funzione sta arrivando quindi è possibile che sul vostro account non sia ancora arrivato: nei prossimi giorni o nel giro di questa settimana, dovrebbe arrivare a tutti gli utenti.

Cancellare tutti i post è molto semplice e lo spieghiamo di seguito: La prima cosa da fare è aprire Facebook dal proprio smartphone, accedere al proprio profilo e successivamente accedere al “Registro attività” dove sarà possibile accedere tramite i tre puntini. Dal Registro Attività selezioniamo “Gestisci attività” e premere su “I tuoi post“. Da questa sezione sarà possibile archiviare o cestinare i contenuti, anche servendoci di un eventuale filtraggio di essi.

I post, una volta che sono stati eliminati, verranno cancellati dopo 30 giorni definitivamente. Quelli archiviati invece potranno essere ripristinati in qualsiasi momento e al contempo non saranno visibili sul social.