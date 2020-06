Disney Plus è il servizio di contenuti in streaming della The Walt Disney Company, giunto in Italia nel mese di marzo. La piattaforma offre l’accesso a centinaia di titoli Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, ed anche ad una serie di contenuti originali ed esclusivi, pensati appositamente per essere fruiti dal pubblico di Disney Plus.

Proprio come succede con le principali piattaforme di contenuti in streaming, anche il servizio della The Walt Disney Company aggiorna mensilmente il suo catalogo, offrendo ai suoi utenti titoli sempre nuovi da guardare. Per il mese di giugno, Disney Plus ha annunciato delle grandi novità in arrivo sulla piattaforma. A seguire, il calendario con i film, serie TV, docuserie e documentari in arrivo su Disney Plus nei prossimi giorni.

Tutti i contenuti in arrivo su Disney Plus per il mese di giugno

05 GIUGNO

Encore! – Stagione 1 Ep 12 Finale di stagione (serie TV)

Civiltà perdute con Albert Lin (documentario)

Il mondo Disney: Artemis Adventure, Taste of Disney, Runaway Railway – Stagione 1 Ep 6 (docuserie)

Il mondo secondo Jeff Goldblum – Stagione 1. Ep 12 (docuserie)

Disney Gallery: The Mandalorian – Stagione 1. Ep 06 (docuserie)

Be Our Chef – Magie in Cucina – Stagione 1 Ep 11 (reality)

12 GIUGNO

Disney Gallery: The Mandalorian – Stagione 1. Ep 07 (docuserie)

Artemis Fowl (film)

(film) Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei Mostri (film)

Toy Story of Terror (corto)

Toy Story tutto un altro mondo (corto)

19 GIUGNO

101 Dalmatian Street (serie)

Disney Gallery: The Mandalorian – Stagione 1. Ep 08 (docuserie)

X-Men: Dark Phoenix (film)

26 GIUGNO