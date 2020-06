Instagram recentemente, su un post sul suo blog aziendale, ha parlato di come i creator (i creatori di contenuti sulla piattaforma) possono riuscire a guadagnare denaro in modi alternativi. I modi alternativi per guadagnare saranno principalmente due: gli annunci su IGTV e i badge durante le dirette. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Instagram: le due strade alternative per guadagnare denaro sulla piattaforma

Per quanto riguarda il primo modo che abbiamo elencato,sarà possibile inserire annunci all’interno di IGTV di Instagram. I creator così avranno la possibilità di inserire annunci di 15 secondi dopo che l’utente cliccherà sull’anteprima video IGTV nel suo feed. Questo nuovo metodo è ancora in fase di sperimentazione, è possibile che prossimamente assisteremo a delle novità. La proposta dovrebbe funzionare principalmente sugli smartphone.

Il secondo metodo per guadagnare sulla piattaforma di proprietà di Facebook di cui vi parliamo sono i badge Live. La novità è rivolta principalmente a chi si serve molto dei video in diretta su Instagram e può proporre concretamente ai propri followers di supportarli anche dal punto di vista econonomico.

La funzione è diventata un vero e proprio caposaldo durante il lockdown: molti creators si servivano delle dirette live per interagire con i propri seguaci. Secondo Instagram, l’incremento delle visualizzazioni delle live tra i mesi di febbraio e marzo sono del 70% a livello globale.

Sono state date anche altre informazioni ai creator per quanto concerne i loro guadagni. per chi utilizzerà gli annunci su IGTV riceverà da Instagram il 55% delle entrate. Per i badge live invece, il guadagno andrà dai 0,99 dollari ai 4,99 dollari. La società non vorrà nulla in cambio, trattandosi solo di un test. Quando sarà stabile invece, potranno esserci delle variazioni in termini di entrate per i creators.