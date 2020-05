A quanto pare, ieri mattina, il videogioco di Epic Games Fortnite è andato offline per due ore per manutenzione. Questo era l’ultimo aggiornamento in vista della Season 3 che dovrebbe arrivare il prossimo 4 giugno. Come spesso è abituata a fare la casa produttrice, non ha riportato una nota ufficiale dove sono scritte tutte la novità introdotte, ma ci ha pensato la community a fare ciò. Quindi come detto prima non c’è una lista ufficiale dei cambiamenti, ma gli utenti hanno dato una grossa mano in merito.

Fortnite 12.61: ecco i cambiamenti che sono stati effettuati in vista della Season 3

Le novità che segnaliamo sono molteplici, tra queste abbiamo quelle che riguardano nuove skin ed emote (la Toosie Slide del noto rapper Drake). Sono presenti anche delle novità a livello grafico, in maniera più specifica una nuova durante la schermata di caricamento, ossia Re Mida che accarezza una tuta da sub. Questo è un chiaro segnale che probabilmente la Season 3 sarà incentrata particolarmente sull’acqua.

Infine, è stata applicata una correzione a numerosi bug:

un crash fastidioso nella versione iOS

si può ricevere il rimborso per il deltaplano Dragocorno

nelle skin a tema sportivo i numeri cambiano.

Ci saranno sicuramente altre novità che non ci sono state ancora segnalate dagli utenti. Sta di fatto che il cambiamento principale dovrà essere ricercato nell’aggiornamento che introdurrà la Season 3, il quale sarà sicuramente più massiccio e dove ci saranno senz’ombra di dubbio delle interessanti novità per tutti gli appassionati del gioco.