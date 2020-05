Oramai è ufficiale. A partire dal prossimo 19 Giugno, su Sky ritorneranno le partire di Serie A. Il massimo campionato italiano tornerà dopo l’emergenza sanitaria per una programmazione che accompagnerà tutti i mesi estivi. Da giugno fino ad agosto, quindi gli appuntamenti per gli abbonati saranno numerosi, se si considera che in aggiunta alla Serie A ci saranno anche le partite di Premier League e Bundesliga.

Sky, la grande novità è il lancio del nuovo provider telefonico

Oltre alla programmazione televisiva, Sky ha grandi sorprese per tutti gli utenti sempre per questa estate. Dopo i rumors e le indicazioni, la piattaforma satellitare si prepara al lancio di un suo provider per la telefonia.

A partire dal prossimo mese di luglio, Sky garantirà ai suoi clienti la possibilità di attivare dei piani sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile. Particolarmente interessante sarà il lancio di una rete in Fibra Ottica, per una replica del modello già in atto nel Regno Unito. Con le reti di Fibra Ottica, tutti gli abbonati potranno attivare un piano per la visione dei canali satellitari attraverso la tecnologia streaming, senza quindi l’utilizzo di una parabola.

Il vantaggio di un doppio abbonamento, satellitare più telefonia fissa, sarà rilevante anche per quanto concerne le spese mensile. Se dovesse essere confermato anche in Italia, il modello attualmente previsto nel Regno Unito, gli abbonati di Sky potrebbero risparmiare una media del 15% a fronte degli attuali prezzi per una doppia sottoscrizione alla tv satellitare ed alle reti di telefonia fissa.