Windows 10 cambia ancora migliorandosi con l’introduzione delle novità dettata dal pacchetto cumulativo May 2020 Update. Cambiamenti grandi e piccoli per un aggiornamento che era stato annunciato da tempo e che a partire da oggi arriva finalmente per tutti nel canale ufficiale. Scopriamo in cosa consiste e come installare tutto per il nostro PC.

Windows 10 May 2020 Update: novità ed installazione

Il primo aggiornamento Windows 10 principale dell’anno è in arrivo per tutti gli utenti passati al nuovo OS di Microsoft. In rete si parla della versione 2004 altrimenti conosciuta anche come 20H1. Si caratterizza per alcuni importanti cambiamenti che anticipano l’arrivo di una seconda build in autunno.

Al momento il nuovo sistema operativo prevede l’implementazione del Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2), con un kernel Linux custom nativamente integrato all’interno dell’OS con prestazioni evidentemente migliori rispetto alla versione precedente. Ogni sviluppatore potrà creare la propria versione del kernel grazie all’approccio open source che completerà il lavoro con l’arrivo del supporto GUI a partire dalla prossima versione.

Altra novità fondamentale è lo sblocco intelligente con l’uso di dispositivi Bluetooth in qualità di chiavi di accesso al sistema password-free. Migliorata anche la gestione dei Desktop Virtuali con prevista integrazione delle API DirectX 12 Ultimate con supporto diretto al Ray Tracin oltre che al VRS (Variable Rate Shading), al Mesh Shader ed al Sample Feedback.

La gestione della memoria con Microsoft Edge migliora insieme al nuovo Blocco Note che introduce un nuovo sistema di zoom rapido del testo e le nuove funzioni Trova / Sostituisci. Per l’interazione PC – smartphone previsto anche un update per le funzioni “Il mio Telefono” che garantiscono ora la gestione delle chiamate via PC.

“Ora potete posizionare, ricevere o rispondere alle chiamate telefoniche in arrivo direttamente sul vostro PC senza avere il telefono Android proprio accanto al PC. Non è tutto, con l’app Il tuo telefono può inviare o ricevere messaggi, controllare le notifiche e ottenere l’accesso istantaneo alle foto e alle app del telefono Android tramite lo schermo e la tastiera del computer”.

Come installare subito Windows 10

Le novità precedenti ed altre di livello minore sono accessibili aggiornando il PC tramite una ricerca aggiornamento di tipo manuale al Windows Update. Un altro metodo consiste nell’uso dell’Assistente Aggiornamento oppure del Media Creation Tool cui si accede tramite questo indirizzo.