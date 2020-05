Trek Italia con Oracle per la mobilità sostenibile: arrivano le e-bike

Fino al maggio 2021 Trek fornirà a Oracle otto city e-bike, quattro presso la sede di Milano e quattro nella sede di Roma, biciclette a pedalata assistita in stile urban che per i dipendenti per promuovere gli spostamenti in sella.

“Come Oracle Italia ci stiamo impegnando sul fronte della sostenibilità con tanti progetti che hanno come obiettivo principale quello di sensibilizzare tutti alle tematiche di rispetto dell’ambiente e non solo. Questo con Trek è un tassello che non poteva mancare.” dichiara Maria Teresa Sica, HR Director e responsabile del progetto Oracle Green Cloud.

“Quello del bike sharing è un esperimento che stiamo portando all’interno della nostra azienda e che sta già riscuotendo grande interesse e attesa tra i nostri colleghi – afferma Simone Marchetti, Business Development Manager e promotore dell’iniziativa Bike Sharing in Oracle Italia – Stiamo anche lavorando allo sviluppo di una app che permetterà di gestire le prenotazioni delle otto biciclette e monitorarne gli spostamenti. Grazie a questi dati potremo quindi stabilire il risparmio in termini di inquinamento che i nostri “ciclisti” avranno contribuito a realizzare e dimostrare la nostra capacità di fare innvoazione».

Ecco le e-bike Trek Allant+ 8, Allant+ 7.

Le Trek Allant+ 8 e Allant+ 7 rappresentano la scelta ideale per i pendolari che preferiscono la potenza e l’affidabilità di un sistema di pedalata assistita Bosch, per i ciclisti che cercano un design pulito e per chiunque sia stanco di languire nel traffico e di pagare per il parcheggio.

Questi modelli dispongono di un leggero telaio in alluminio idroformato ad alte prestazioni con Bosch Performance PowerTube da 625Wh nella Allant+ 8 e da 500Wh nella Allant+ 7, un potente sistema di azionamento Bosch Performance Line CX (250W, 75Nm) per sostenere velocità di crociera fino a 25km/h. A tutto questo si aggiungono la trasmissione Shimano a 10 rapporti (Allant+ 8) e a 9 rapporti (Allant+ 7), freni a disco idraulici per la massima potenza di arresto con qualsiasi condizione atmosferica, sistema di illuminazione anteriore e posteriore integrato, parafanghi e portapacchi posteriore e rigide ruote da 27.5″ con perno passante. Infine, entrambi i modelli sono compatibili con la tecnologia Range Boost: una batteria aggiuntiva che raddoppia la portata delle e-bike per consentire agli utenti di pedalare più a lungo e spingersi ogni giorno più lontano.

La Trek Allant+ 8 è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 4.099,00 Euro mentre la Trek Allant+ 7 è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 3.499,00 Euro.