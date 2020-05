Molto presto la Master Chief Collection si arricchirà con un altro capitolo della saga dedicata allo Spartan più potente della galassia. Infatti, gli sviluppatori dello studio 343 Industries hanno annunciato che a giugno inizieranno i lavori su Halo 3.

La Master Chief Collection è l’ambizioso progetto che prevede di dare una nuova vita alla saga di Halo effettuando un’operazione di svecchiamento su tutti i titoli della serie. Dopo aver concluso il remaster di Halo 2: Anniversary, gli sviluppatori ora possono concentrarsi sul capitolo successivo.

Ecco quindi che a partire da giugno tutte le attenzioni saranno concentrate su Halo 3. Il lavoro per donare una nuova vita al titolo prevede interventi sia sul lato tecnico che grafico. Infatti si andranno a risolvere eventuali glitch e bug oltre che fornire il supporto nativo per mouse e tastiera. Per quanto riguarda il lato grafico invece, si punta a far girare tutto con grafica 4K UHD e HDR. Inizialmente, il gioco sarà disponibile unicamente per gli utenti che si iscriveranno all’Insider Program.

In arrivo la remastered di Halo 3

Ricordiamo che la Master Chief Collection comprende sei giochi per un totale di 68 missioni nelle varie campagne principali. Gli eventi della saga sono presentati in ordine cronologico quindi i giochi della Collection sono stati rilasciati in base alla storia che narrano.



La prima avventura è Halo: Reach che parte dalla nascita della Squadra Noble Six. Si prosegue poi con Halo: Combat Evolved Anniversary e Halo 2: Anniversary. Al momento gli sviluppatori sono concentrati su Halo 3 e una volta finito anche questo capitolo arriveranno Halo 3: ODST e infine Halo 4. Inoltre, gli utenti potranno anche giocare nella modalità multiplayer con le mappe originali completamente rimasterizzate in alta definizione.