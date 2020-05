Google è sempre più vicina al lancio dei nuovi device appartenenti alla famiglia Pixel. I terminali in arrivo sono principalmente due, Pixel 4a e la gamma Pixel 5. Tuttavia, quest’anno BigG potrebbe adottare un approccio diverso con i propri Googlefonini.

Infatti, l’azienda di Mountain View sta valutando la possibilità di lanciare i device ad un prezzo più basso rispetto a quelli della generazione precedente. Un utente ha condiviso questa indiscrezione su Reddit supportata da una prova importante. Egli sostiene di aver ricevuto un sondaggio da parte di Google nel quale gli viene chiesto quale sia l’alternativa più interessante tra due dispositivi.

I Pixel 4a e Pixel 5 avranno dei prezzi più bassi al lancio

Il primo smartphone è indicato come un Pixel Phone con caratteristiche classiche, scocca in plastica e jack da 3.5mm offerto al prezzo di 349 dollari. Il secondo invece è un Premium Pixel Phone, anzi il miglior flagship mai realizzato da Google. In questo caso viene sottolineato l’accesso a tutte le feature di Android in anteprima e un comparto fotografico d’eccellenza.

Il prezzo di questo device parte da 699 dollari. Per entrambi i device i prezzi sono relativi alle versioni base. Eventuali versioni con maggiore memoria interna e RAM avranno un certamente costo maggiore.

Se questi prezzi dovessero essere quelli definitivi di Pixel 4a e per Pixel 5, si tratta di una notizia importante. Google potrebbe quindi proporre i due nuovi device dell’azienda ad un prezzo più basso rispetto alla generazione precedente. Il taglio è di circa 50 dollari per Pixel 4a e di 100 dollari per Pixel 5. Infatti, Pixel 3a è stato lanciato a 399 dollari e Pixel 4 invece a 799 dollari.