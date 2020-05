Da qualche giorno l’operatore Vodafone Italia ha introdotto nei circuiti Lottomatica, la nuova Giga Ricarica 20. Quest’ultima offre 3 Giga per un mese a fronte di 19 euro di traffico incluso.

Vi ricordo che nei circuiti Lottomatica, non è più presente il taglio di ricarica standard telematica da 20 euro, mentre adesso prende il suo posto la nuova Giga Ricarica 20. Ecco i dettagli.

Vodafone ha introdotto Giga Ricarica 20 nei circuiti Lottomatica

Al momento Giga Ricarica 20 è stata introdotta solo nei circuiti Lottomatica. Non è però da escludere che, come per le precedenti, prossimamente la nuova Giga Ricarica vada a sostituire la ricarica standard da 20 euro anche in altri circuiti come tabaccherie e ricevitorie. Per esempio, per i circuiti Banca 5 non si riscontra nessuna modifica e dunque è possibile richiedere una ricarica standard da 20 euro con 20 euro di credito e senza l’attivazione dei 3 Giga per un mese al costo di 1 euro.

Se si necessita di una ricarica da 20 euro ma non si vuole effettuare una Giga Ricarica, si ricorda che dovrebbe essere disponibile anche l’alternativa, ossia il taglio di ricarica standard da 20 euro con 20 euro di traffico inclusi, ma solo in modalità PIN in chiaro. La ricarica con PIN in chiaro, a differenza di quella telematica standard, è molto simile alle scratch card, per cui non c’è bisogno di comunicare il numero da ricaricare al rivenditore.

Richiedendo la ricarica con PIN infatti, il negoziante dovrà semplicemente stampare uno scontrino che riporterà un codice di 16 cifre, da utilizzare poi con il numero 42010 per effettuare la ricarica sul numero che si desidera. Quindi, oltre ai tagli di ricarica con PIN da 5 e 10 euro già raccontati, è anche possibile effettuare una ricarica standard da 20 euro, sempre mediante PIN. Il costo di 1 euro decurtato dal traffico telefonico è propedeutico all’attivazione della promozione con 3 Giga di traffico dati aggiuntivi validi per 1 mese.