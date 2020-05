Pac-Man è stato uno dei giochi più iconici nelle sale da giochi di tanti anni fa. Ancora oggi, il suo stile di gioco affascina le persone e, per molti, rivivere il gioco è sinonimo di nostalgia. La versione originale del gioco viene venduta ancora oggi a distanza di anni. Tuttavia, se stai cercando qualcosa di più “antiquariato”, Bandai Namco ha appena rilasciato un cabinato arcade per il 40 ° anniversario di Pac-Man.

Il 40th Anniversary Quarter Arcade costa $ 120 ed ha dimensioni di 16,92 x 8,27 x 6,3 pollici. Il cabinato presenta tutti i pulsanti originali ed i joystick, con un logo del 40 ° anniversario davanti. Pac-Man 40th Anniversary Quarter Arcade è disponibile per il preordine da Geek Store https://www.geekstore.com/products/pac-man-40th-anniversary-quarter-arcade , con ordini previsti per la spedizione a luglio.

Pac-Man 40th anniversary: c’è anche la limited edition

Se sei un grande fan di Pac-Man, puoi preordinare l’edizione limitata da $ 300, firmata dal creatore del gioco Toru Iwatani. Saranno prodotte solo 256 unità, quindi l’edizione limitata è sicuramente un oggetto da collezione che probabilmente si esaurirà rapidamente.

L’armadietto è affiancato da alcuni altri prodotti del 40 ° anniversario, tra cui una confezione di tre calze, un set di spille e un set regalo contenente una tazza, un portachiavi ed altre calze. My Arcade rilascerà anche un Micro Player per il 40 ° anniversario di Pac-Man per $ 40 entro la fine dell’estate. Il cabinet da sei pollici è placcato in oro e presenta una ROM completamente giocabile del gioco originale.

Se invece volete acquistare il gioco, le vendite di giochi per il 40 ° anniversario di Pac-Man sono attualmente in corso su Nintendo Switch Eshop e Steam.