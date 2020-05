Un semplice SMS può costare parecchio. Ultimamente spopola una truffa che prende di mira utenti a caso. Nello specifico si riceve una notifica in merito alla misteriosa sparizione di un pacco che non può essere spedito. Abbiamo individuato il numero di telefono ed il link strano cui si chiede di accedere per ottenere ulteriori informazioni. Scopriamo di più su questo nuovo pericolo.

SMS killer usa la disinformazione e l’incertezza per la truffa

Molti di noi obbligati alla quarantena e ad una lenta ripresa delle attività commerciali si affidano al web per l’acquisto di beni e servizi. Vista l’alta probabilità di aver ordinato qualcosa via e-commerce esiste la possibilità che ci si trovi nelle condizioni di attesa spedizione.

Visto che il contatto diretto con i corrieri è molte volte da escludere causa limitazioni sanitarie ci si trova spiazzati. Sembra che un modo per intercettare il pacco misterioso sia quello di consultare la URL indicata nel messaggio. In particolare si legge:

“Attenzione! Non possiamo consegnare il tuo pacco dal numero di riferimento (IT3428632-19). Ulteriori informazioni: hj0.us/niFef”.

Chiaramente una fake news oltre che una truffa. Molti non aspettano pacchi ed il numero 5711 indicato quale mittente non risponde a nome di alcun Customer Care commerciale di vettura. Trattasi ovviamente di un falso link come falso è anche il messaggio. Consigliamo di segnalare l’acceduto alle autorità competenti e di bloccare tempestivamente il numero di telefono sopra indicato alla ricezione del messaggio. Si finisce con l’incappare in siti pericolosi che richiedono dati personali ed info sensibili circa l’uso dei conti bancari e PayPal. Proteggetevi e non dare mai adito a questo genere di informative.