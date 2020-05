Ogni qualvolta che a noi di Tecnoandroid è possibile, tendiamo a consigliarvi le migliori app che ci capitino a tiro, qualunque sia il genere o il tipo di utilizzo. Oltre alle app migliori però, ci si può imbattere talvolta in alcune che invece sono il più possibile da evitare. Anche in questo caso, desideriamo mettervi in allerta, consigliandovi di eliminarle dal vostro smartphone. Ciò naturalmente, allo scopo di aiutarvi il più possibile a fare il miglior utilizzo del vostro dispositivo. La ragione della pericolosità di alcune app, è la loro capacità di rubare dati che l’utente non ha autorizzato a diffondere.

A questo proposito, è nata una società privata di nome Wandera, la quale ha il compito di sviluppare soluzioni di sicurezza mobile per endpoint mobili aziendali. questa società ha stilato una lista di quelle che sono le app meno consigliate per non minare alla sicurezza dei dati personali e sensibili degli utenti che le scaricano. Ecco la lista di seguito.

App dannose per Android, ecco quali dovrete cancellare subito

A dire il vero, molte di queste sono state già rimosse dal Google Play Store. Ciò non toglie però, che avendole installate prima di quel momento, molti di voi potrebbero ancora averle sullo smartphone. Ad alcuni dei nostri utenti è già capitato in passato. Google, tuttavia, ha stipulato una specie di alleanza che riguarda gli attori principali della sicurezza sul web, e la chiamata Defence Alliance. In questo modo dovrebbe essere più semplice combattere la diffusione di certe app, impedendo così che creino problemi. Ecco infine, quali sono le app di cui abbiamo parlato fino ad ora: