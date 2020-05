Sei da qualche tempo, Honor, un’azienda che nel mondo della tecnologia prendi ogni giorno un po’ più spazio, aveva annunciato l’intenzione di sviluppare una linea di prodotti che abbracciano la Smart Life. Così come annunciato, sembra proprio che questa sia la direzione che Honor ha deciso di prendere, tra dispositivi come smartphone e tablet, 8 categorie di dispositivi interni e moltissimi prodotti IoT. Quelli che vi presenteremo Oggi, sono prodotti di vario tipo e adatti a moltissimi attività.

HONOR Smart Life, ecco quanti prodotti rivoluzioneranno le nostre vite

Auricolari tws allround X1

I nuovi auricolari Honor, i tws earbuds X1, hanno una batteria dalla straordinaria durata di 24 ore. Oltre alla capacità di attutire il rumore ambientale durante telefonate o ascolto di vario genere, questi nuovi auricolari, alimentate da un nuovo tipo di trasmissione binaurale sincrona, riducono di moltissimo la latenza garantendo così, il minor ritardo possibile.

Smart Vaccum, l’aspirapolvere di ultima generazione

Il motore di questo nuovo dispositivo, è alimentato un motore da da 350W 100.000 giri/min, con una batteria in grado di durare fino a 65 minuti. possiede inoltre, un sistema di pulizia che attraverso dei raggi ultravioletti è in grado di sterilizzare ed eliminare i batteri su molte superfici diverse. Ma non è tutto, perché Smart Vaccum, oltre a pulire, è in grado di rilevare il consumo di calorie che effettuate nel momento in cui lo utilizzate. Oltre a essere quindi molto Smart, è un oggetto semplice da usare e molto leggero.

Ma esistono anche altri oggetti Smart creati dall’azienda Per consentire una vita a 360° più comoda e più tecnologica:

Air multiplier

Si tratta di un telaio d’argento piuttosto sottile, ingrado quindi di entrare in una stanza senza in qualche modo ostruire i mobili, né tantomeno bloccarsi da solo. Il suo sistema di turbo compressione privo di pale, vende la capacità di diffondere la corrente d’aria, a un raggio molto più ampio. È perfetto per gli Open space ed è progettato in modo da mantenere la stanza sempre alla temperatura più ottimale.

Umidificatore

per le persone che soffrono durante l’estate i problemi climatici e respiratori, questo umidificatore può essere l’ideale. Possiede un serbatoio della capacità di 3 litri e 400 ml/h di umidità. È pensato per locali di media grandezza ed è progettato in maniera che si porta continuamente tenere traccia dei suoi tempi di ricarica. Avendo anche la capacità di ridurre di molto la crescita di batteri, può essere utile più che mai in questo periodo.

Smart Lamp da scrivania

Questa lampada intelligente, può produrre una luce di varie sfumature grazie un sistema tridimensionale Pensa che apposta per poterla regolare in base alle proprie esigenze. Inoltre, è in grado di coprire 1,12 m di diametro, superando così lo standard di protezione haha medio della Cina. E inoltre progettata per emanare una quantità considerevolmente inferiore di luce blu, in modo da rendere più produttivi coloro che la utilizzano per lavorare.

Spazzolino da denti Smart ultra Sonic

Il design con cui questo spazzolino È stato progettato, e pensato per ridurre al meglio il numero di batteri che normalmente si attaccano su un oggetto del genere. Oltretutto, la tecnologia sonica rende la pulizia ancora più profonda punto è dotato di un caricatore a muro, è facilmente installabile e con una sola ricarica può fornire fino a 30 giorni di pulizia.

Bollitore Smart kettle

Honor ha pensato anche alla cucina. Questo è bollitore è alimentato da una fonte di calore da 1800W, si scalda molto velocemente e dalla grande comodità di poter essere impostata in remoto, attraverso il proprio smartphone, ovunque ci si trovi, attraverso HiLink.