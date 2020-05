HMD Global, l’azienda che produce smartphone e cellulari a marchio Nokia, ha di recente presentato due nuovi feature phones pensati per chi desidera un cellulare essenziale, dal design ergonomico e di facile utilizzo, e che al tempo stesso garantisca tante ore di intrattenimento.

“In qualità di leader del settore dei telefoni cellulari, siamo costantemente in missione per migliorare l’esperienza d’uso dei nostri telefoni, e siamo entusiasti di annunciare oggi due nuovi dispositivi che fanno proprio questo. I telefoni cellulari rimangono una scelta popolare sia per i consumatori che per le aziende e sappiamo che il design ergonomico è molto importante per i nostri clienti. Abbiamo sviluppato un nuovo form factor, con un design che massimizza l’usabilità. Allo stesso tempo, stiamo portando grandi schermi da 2,4 pollici ai prezzi più convenienti di sempre. Entrambi i telefoni offrono un’esperienza semplice ma estremamente affidabile: Nokia 150 integra funzionalità multimediali e una batteria che ti consente di parlare tutto il giorno e la notte, mentre il tempo di standby dura settimane”. Ha dichiarato Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global.

Nokia 125 e Nokia 150, caratteristiche e prezzi

Nokia 125 e Nokia 150 presentano entrambi una forma più lunga, così da avere più spazio a disposizione per tasti più grandi e agevolare la composizione numerica e degli SMS, nonché la navigazione in generale. Nokia 125 è dotato di uno schermo da 2,4 pollici e di una quantità di spazio sufficiente per archiviare fino a 2.000 contatti e fino a 500 SMS. E’ dotato di una fotocamera posteriore, radio FM, Bluetooth, e di una serie di giochi, tra cui anche il leggendario Snake.

Nokia 150 è dotato di una fotocamera VGA con flash LED, connettività Bluetooth, lettore MP3, radio FM e 32 GB di memoria espandibile. Il cellulare possiede un corpo esterno realizzato in policarbonato resistente e di alta qualità in grado di resistere anche ai colpi più forti, mentre la batteria permette un utilizzo in standby di settimane. Il Nokia 125 e sarà disponibile nei colori bianco e nero ad un prezzo di $24 (22 euro al cambio). Nokia 150, invece, è disponibile nei colori rosso, ciano e nero al prezzo $29 (27 euro al cambio).