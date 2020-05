Non manca molto al ritorno sul piccolo schermo di tre serie particolarmente apprezzate dal pubblico negli ultimi anni. Stiamo parlando di Lucifer, serie “adottata” da Netlix dopo la chiusura della produzione da parte del colosso cinematografico FX, di Vis a Vis – che in realtà torna con il proprio spin-off – e The Witcher, serie rivelazione basata sull’omonimo romanzo di Andrzej Sapkowski.

Le produzioni, purtroppo, sono state fortemente rallentate dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure di sicurezza adottate in pressoché ogni Paese del mondo. L’emergenza ha determinato la chiusura dei set in cui si sarebbero girate le stagioni successive (e naturalmente questo discorso non vale soltanto per questi tre show, ma coinvolge anche moltissimi altri contenuti ancora in lavorazione). Per alcune serie, sono state addirittura interrotte di sana pianta le riprese per poter garantire sicurezza e tutela ad ogni membro del cast e dello staff.

Lucifer, The Witcher, Vis a Vis: quanto dovremo attendere per le nuove stagioni?

Fermo restando la consolidata abitudine di Netflix a rilasciare le nuove stagioni almeno un anno dopo la messa in onda delle precedenti, in questo 2020 i tempi potrebbero essere un po’ più dilatati del solito.

Questo discorso riguarda soprattutto The Witcher, uscita a dicembre dello scorso anno con all’attivo la preparazione per la seconda stagione, nonché Vis a Vis, la cui quarta ed ultima season ha fatto capolino il 25 settembre e con i fan che attendono lo spin-off.

Diversa è la situazione di Lucifer: l’annuncio per questa quinta stagione non dovrebbe tardare ad arrivare, quantomeno per la parte prima (composta di 8 episodi). Per quanto riguarda la seconda, si potrebbe dover aspettare altrettanto.