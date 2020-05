Huawei ha presentato oggi il nuovo HUAWEI P40 Lite 5G, uno smartphone dotato di una quad-camera di alta qualità potenziata dall’Intelligenza Artificiale e di piattaforma mobile proprietaria HUAWEI Kirin 820 5G che garantisce la compatibilità con le Reti di quinta generazione. Con il suo prezzo consigliato al pubblico di 399,90, HUAWEI P40 Lite è attualmente uno degli smartphone 5G più economici del mercato, e sicuramente tra i migliori in rapporto qualità-prezzo.

HUAWEI P40 Lite 5G, caratteristiche e prezzi

HUAWEI P40 Lite 5G sfoggia un grande schermo Punch FullView da 6,5 pollici con risoluzione fino a 2400 x 1080 pixel a 405ppi e il 96% della gamma di colori NTSC. Le cornici ultra-sottili ed il piccolo foro nell’angolo superiore sinistro offrono un’esperienza visiva molto più coinvolgente, e guardare serie TV e film su questo smartphone sarà semplicemente uno spasso.

Come anticipato, lo smartphone è alimentato dal processore Kirin 820 5G che garantisce prestazioni ottimali per ogni tipo di utilizzo, anche per il gaming. A tal proposito, la tecnologia GPU Turbo permette di raggiungere prestazioni ancora più elevate per un’esperienza di gioco ottimizzata.

Il SoC è dotato di modem 5G integrato e permetterà agli utenti di navigare alla velocità delle Reti di quinta generazione. Sono supportate anche delle nuove funzionalità e modalità, come quella eBook, che trasforma lo smartphone in un libro virtuale per offrire un’esperienza di lettura simile a quella su carta; la Smart Brightness Lock, che blocca temporaneamente l’auto-luminosità quando si sta giocando; e il Floating Window, che permette di rispondere rapidamente ai messaggi, senza uscire dal gioco.

HUAWEI P40 Lite 5G è dotato di una quad-camera posteriore con sensore principale da 64 MP, accompagnata da una camera ultra-wide, una lente macro ed una lente per effetti bokeh. La fotocamera è supportata dall’Intelligenza Artificiale, che riesce a distinguere i diversi scenari e ottimizza automaticamente le impostazioni di scatto per garantire sempre il migliore risultato possibile.

HUAWEI P40 lite 5G è disponibile in tre varianti di colore: Space Silver, Crush Green e Midnight Black e può essere pre-ordinato a partire da oggi, ad un prezzo consigliato di 399,90 euro presso l’e-commerce Huawei Store, Amazon, online e offline presso l’Huawei Experience Store di Milano, e le principali insegne della distribuzione e i negozi degli operatori di telefonia.

Tutti coloro che effettueranno il pre-ordine entro il 14 giugno, riceveranno in omaggio le nuove cuffie true-wireless HUAWEI FreeBuds 3i dal valore commerciale di 99,90 euro. Chi effettuerà l’acquisto online dal Huawei Store riceverà il prodotto direttamente a casa insieme allo smartphone. Chi, invece, acquisterà lo smartphone presso altri punti vendita sarà necessario compilare un documento di validazione dell’acquisto entro e non oltre il 28 giugno.