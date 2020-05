La piattaforma di streaming online Netflix ha intenzione di aggiornare il suo catalogo molto presto e intrattenere i suoi utenti con una terza stagione de La casa di carta, ovvero una quinta e sesta parte. Anche la quarta parte mandata in onda ad inizio Aprile ha fatto intendere ad un seguito con il finale di stagione.

La conferma della quinta e sesta parte arrivano direttamente dallo sviluppatore della seria televisiva spagnola, Alex Pina. Ma quanto dovranno aspettare gli utenti per la visione dei nuovi episodi?

La casa di carta 5 e 6: ecco quali sono le novità al momento

La casa di carta ha deciso di proseguire con dei nuovi episodi e con delle nuove stagioni soprattutto per l’incredibile successo riscosso in questi ultimi anni. Il professore e la banda hanno fatto innamorare milioni di spettatori di tutto il mondo, anche se il successo inizialmente è avvenuto sulla piattaforma di streaming online Netflix.

Le riprese della quinta parte sarebbero dovute iniziare nel mese di Maggio, ma purtroppo l’arrivo del Coronavirus ha bloccato non solo la serie televisiva spagnola, ma tutto il mondo cinematografico. La produzione ha deciso di rispettare le direttive imposte e mettere al sicuro tutta l’equipe e il cast per limitare, soprattutto, la diffusione del Covid -19.

Nessuno, dunque, conosce una data di lancio di questa nuova stagione e sul web gli utenti possono solo ipotizzare le nuove vicende. Secondo voci da corridoio l’ispettore Alicia Sierra trova il professore per proporgli un accordo e far parte della banda, mentre secondo altre voci il bambino che Alicia porta in grembo sarebbe di un ex personaggio, quello di Berlino.